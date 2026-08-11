Elastyczna szczotka do pajęczyn zestaw 97-184 cm

Szczotka o zakrzywionym włosiu na teleskopowym kiju do usuwania pajęczyn i kurzu z trudno dostępnych zakamarków oraz sufitów.

Szczotka o zakrzywionym włosiu na teleskopowym kiju do usuwania pajęczyn i kurzu z trudno dostępnych zakamarków oraz sufitów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD / CLASSIC
Materiał PVC / Aluminium / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 100 x 300
Wymiary, opakowanie (mm) 1050 x 200 x 155
Elastyczna szczotka do pajęczyn zestaw 97-184 cm

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
Akcesoria