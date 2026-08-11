Elastyczna szczotka do pajęczyn zestaw 97-184 cm
Szczotka o zakrzywionym włosiu na teleskopowym kiju do usuwania pajęczyn i kurzu z trudno dostępnych zakamarków oraz sufitów.
Szczotka o zakrzywionym włosiu na teleskopowym kiju do usuwania pajęczyn i kurzu z trudno dostępnych zakamarków oraz sufitów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Materiał
|PVC / Aluminium / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|100 x 300
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1050 x 200 x 155
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho