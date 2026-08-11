Miotełka do kurzu MultiLink

Akrylowa miotełka do kurzu z otworem w kształcie litery U, z regulacją nachylenia do 240° i uchwytem systemu MultiLink, ze zdejmowaną nasadką

Składana miotełka do ręcznego wycierania kurzu. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości lub nachylenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 410 x 60
Wymiary, opakowanie (mm) 410 x 60 x 90

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Miotełka do kurzu MultiLink

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
Akcesoria