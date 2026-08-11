Miotełka do kurzu MultiLink
Akrylowa miotełka do kurzu z otworem w kształcie litery U, z regulacją nachylenia do 240° i uchwytem systemu MultiLink, ze zdejmowaną nasadką
Składana miotełka do ręcznego wycierania kurzu. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości lub nachylenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|410 x 60
|Wymiary, opakowanie (mm)
|410 x 60 x 90
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho