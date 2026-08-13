Mop do kurzu akrylowy do miotełki MultiLink
Mop do kurzu akrylowy do miotełki MultiLink.
Składana miotełka do ręcznego wycierania kurzu. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości lub nachylenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Struktura powierzchni
|Wielowymiarowy
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Materiał
|Akryl
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 40
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 80
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 80
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho