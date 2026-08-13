Mop do kurzu akrylowy do miotełki MultiLink

Mop do kurzu akrylowy do miotełki MultiLink.

Składana miotełka do ręcznego wycierania kurzu. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości lub nachylenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Struktura powierzchni Wielowymiarowy
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Materiał Akryl
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 40
Zalecenie dotyczące prania (°C) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 80
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 80
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho