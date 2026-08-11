Mop z mikrofibry do stelaży 60 cm
Mop z mikrofibry do elastycznej miotełki MultiLink 60 cm
Mop z mikrofibry do stelaży Bendy i Bit. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i dokładnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości i nachylenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Materiał
|PET
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 90
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 90 x 20
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho