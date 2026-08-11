Mop z mikrofibry do stelaży 60 cm

Mop z mikrofibry do elastycznej miotełki MultiLink 60 cm

Mop z mikrofibry do stelaży Bendy i Bit. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i dokładnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości i nachylenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Materiał PET
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 90
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 90 x 20
Mop z mikrofibry do stelaży 60 cm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho