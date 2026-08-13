Płaska miotełka Flip MultiLink 30 cm
Miotełka do kurzu z obrotową płytą przechylaną do 270°, z uniwersalnymi klipsami i uchwytem MultiLink ze zdejmowaną nasadką
System z miotełką do odkurzania lub podkładką do ściereczek ręcznych. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości lub nachylenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|540 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|540 x 110
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho