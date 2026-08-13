Płaska miotełka Flip MultiLink 30 cm

Miotełka do kurzu z obrotową płytą przechylaną do 270°, z uniwersalnymi klipsami i uchwytem MultiLink ze zdejmowaną nasadką

System z miotełką do odkurzania lub podkładką do ściereczek ręcznych. Najlepsze rozwiązanie do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych obszarów pod względem wysokości, głębokości lub nachylenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 540 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 540 x 110

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
Akcesoria