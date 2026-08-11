Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm

Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm.

Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm 6.999-150.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Materiał 100% PET
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 350
Ilość (szt.) 1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 80

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho