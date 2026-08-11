Dane techniczne

Program ADVANCED Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia Materiał 100% PET Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90 Zalecenie dotyczące prania (°C) 60 Temperatura suszarki (°C) 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 350 Ilość (szt.) 1 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 80

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.