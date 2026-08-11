Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm
Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm.
Pokrowiec z mikrofibry na stelaż do kurzu 60 cm 6.999-150.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Materiał
|100% PET
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 350
|Ilość (szt.)
|1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho