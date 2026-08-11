Zaokrąglona szczotka do usuwania pajęczyn MultiLink

Zaokrąglona szczotka do usuwania pajęczyn, z systemem zaczepów MultiLink do kijów teleskopowych i drążków.

Szczotka siatkowa do odkurzania wysokich powierzchni. Idealna do usuwania pajęczyn.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PET
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 350 x 100
Wymiary, opakowanie (mm) 350 x 100 x 360

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zaokrąglona szczotka do usuwania pajęczyn MultiLink
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
Akcesoria