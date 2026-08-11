Zaokrąglona szczotka do usuwania pajęczyn MultiLink
Zaokrąglona szczotka do usuwania pajęczyn, z systemem zaczepów MultiLink do kijów teleskopowych i drążków.
Szczotka siatkowa do odkurzania wysokich powierzchni. Idealna do usuwania pajęczyn.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PET
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|350 x 100
|Wymiary, opakowanie (mm)
|350 x 100 x 360
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho