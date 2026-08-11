Zestaw z elastyczną miotełką z mikrofibry MultiLink 60 cm
Elastyczna, łatwa w zginaniu miotełka 60cm do kurzu, w zestawie ze ściereczką czyszczącą z mikrofibry Miotełka ułatwia usuwanie kurzu z trudno dostępnych miejsc.
Dzięki wysoce elastycznym materiałom, które umożliwiają zginanie się miotełki do 270°, zestaw z elastyczną miotełką z mikrofibry MultiLink 60 cm zapewnia łatwe odkurzanie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Zestaw zawiera elastyczny uchwyt i wysokiej jakości ściereczkę z mikrofibry, mocowaną za pomocą haczyka. Lampy, półki na książki, kaloryfery i szafki można odkurzyć szybko i dokładnie, sprzątając większą powierzchnię niż jest to możliwe w tym samym czasie przy użyciu chusteczek czyszczących. W razie potrzeby uchwyt może być również używany z odpowiednim trzonkiem teleskopowym, który zwiększa zarówno zasięg, jak i potencjalne zastosowania stelaża.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Materiał
|PP / Aluminium / PET
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|60 x 55
|Wymiary, opakowanie (mm)
|60 x 55 x 15
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho