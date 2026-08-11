Dzięki wysoce elastycznym materiałom, które umożliwiają zginanie się miotełki do 270°, zestaw z elastyczną miotełką z mikrofibry MultiLink 60 cm zapewnia łatwe odkurzanie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Zestaw zawiera elastyczny uchwyt i wysokiej jakości ściereczkę z mikrofibry, mocowaną za pomocą haczyka. Lampy, półki na książki, kaloryfery i szafki można odkurzyć szybko i dokładnie, sprzątając większą powierzchnię niż jest to możliwe w tym samym czasie przy użyciu chusteczek czyszczących. W razie potrzeby uchwyt może być również używany z odpowiednim trzonkiem teleskopowym, który zwiększa zarówno zasięg, jak i potencjalne zastosowania stelaża.