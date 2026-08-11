Zestaw z elastyczną miotełką z mikrofibry MultiLink 60 cm

Elastyczna, łatwa w zginaniu miotełka 60cm do kurzu, w zestawie ze ściereczką czyszczącą z mikrofibry Miotełka ułatwia usuwanie kurzu z trudno dostępnych miejsc.

Dzięki wysoce elastycznym materiałom, które umożliwiają zginanie się miotełki do 270°, zestaw z elastyczną miotełką z mikrofibry MultiLink 60 cm zapewnia łatwe odkurzanie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Zestaw zawiera elastyczny uchwyt i wysokiej jakości ściereczkę z mikrofibry, mocowaną za pomocą haczyka. Lampy, półki na książki, kaloryfery i szafki można odkurzyć szybko i dokładnie, sprzątając większą powierzchnię niż jest to możliwe w tym samym czasie przy użyciu chusteczek czyszczących. W razie potrzeby uchwyt może być również używany z odpowiednim trzonkiem teleskopowym, który zwiększa zarówno zasięg, jak i potencjalne zastosowania stelaża.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Materiał PP / Aluminium / PET
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 60 x 55
Wymiary, opakowanie (mm) 60 x 55 x 15

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zestaw z elastyczną miotełką z mikrofibry MultiLink 60 cm

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
Akcesoria