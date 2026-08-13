Trzymak mopa do kurzu Classic 100 cm

Metalowa rama z plastikową płytką, przegubem i złączem.

System odkurzania posadzek za pomocą mopów. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 100
Materiał Stal ocynkowana / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 1000 x 90
Wymiary, opakowanie (mm) 1000 x 90 x 235
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
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