Trzymak mopa do kurzu Classic 100 cm
Metalowa rama z plastikową płytką, przegubem i złączem.
System odkurzania posadzek za pomocą mopów. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|100
|Materiał
|Stal ocynkowana / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|1000 x 90
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1000 x 90 x 235
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho