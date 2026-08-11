Trzymak mopa do kurzu Classic 120 cm
W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0.
W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|120
|Materiał
|Stal ocynkowana
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|1,6
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|1200 x 90
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho