Trzymak mopa do kurzu Classic 120 cm

W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0.

W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 120
Materiał Stal ocynkowana
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 1200 x 90
Trzymak mopa do kurzu Classic 120 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
Akcesoria