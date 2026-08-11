Trzymak mopa do kurzu Classic 80 cm
W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0. Do mopów do kurzu 6.999-091.0 i 6.999-149.0.
W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0. Do mopów do kurzu 6.999-091.0 i 6.999-149.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|80
|Materiał
|Stal ocynkowana / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|800 x 90
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho