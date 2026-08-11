Trzymak mopa do kurzu Classic 80 cm

W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0. Do mopów do kurzu 6.999-091.0 i 6.999-149.0.

W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0. Do mopów do kurzu 6.999-091.0 i 6.999-149.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 80
Materiał Stal ocynkowana / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 800 x 90
Trzymak mopa do kurzu Classic 80 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
Akcesoria