Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 80 cm
Metalowy stelaż MultiLink z plastikową płytką, złączem i przegubem z tworzywa sztucznego, z adapterem MultiLink do uchwytów ø 23 mm.
System odkurzania posadzek za pomocą mopów. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|80
|Materiał
|Stal ocynkowana
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|780 x 90
|Wymiary, opakowanie (mm)
|780 x 90 x 230
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho