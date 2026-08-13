Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 80 cm

Metalowy stelaż MultiLink z plastikową płytką, złączem i przegubem z tworzywa sztucznego, z adapterem MultiLink do uchwytów ø 23 mm.

System odkurzania posadzek za pomocą mopów. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 80
Materiał Stal ocynkowana
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 780 x 90
Wymiary, opakowanie (mm) 780 x 90 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink

Wideo

Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
Akcesoria