Akrylowy mop do kurzu Standard 100 cm
Akrylowy mop do kurzu Standard 100 cm, z kieszeniami, mocowanie bawełniane.
System odkurzania posadzek za pomocą mopów. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|100
|Materiał
|Bawełna/PAN
|Rodzaj produkcji
|Tkany tył z tuftowanymi pętelkami
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 40
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|40
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 100
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|1000 x 130
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1000 x 130 x 10
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho