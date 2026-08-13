Dane techniczne

Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana Do tkanin Trwałe tkaniny Szerokość robocza (cm) 100 Materiał Bawełna/PAN Rodzaj produkcji Tkany tył z tuftowanymi pętelkami Temperatura czyszczenia (°C) maks. 40 Zalecenie dotyczące prania (°C) 40 Cykle mycia¹⁾ ok. 100 Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia Ilość (szt.) 1 Waga produktu (kg) 0,3 Waga z opakowaniem (kg) 0,4 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 1000 x 130 Wymiary, opakowanie (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.