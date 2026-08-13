Akrylowy mop do kurzu Standard 100 cm

Akrylowy mop do kurzu Standard 100 cm, z kieszeniami, mocowanie bawełniane.

System odkurzania posadzek za pomocą mopów. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 100
Materiał Bawełna/PAN
Rodzaj produkcji Tkany tył z tuftowanymi pętelkami
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 40
Zalecenie dotyczące prania (°C) 40
Cykle mycia¹⁾ ok. 100
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 1000 x 130
Wymiary, opakowanie (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho