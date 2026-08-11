Akrylowy mop do kurzu Standard 60 cm

Do mopowania na sucho średnich powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.

Do mopowania na sucho średnich powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 60
Materiał Bawełna/PAN
Rodzaj produkcji Tkany tył z tuftowanymi pętelkami
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 40
Zalecenie dotyczące prania (°C) 40
Cykle mycia¹⁾ ok. 100
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 130

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Akrylowy mop do kurzu Standard 60 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho