Akrylowy mop do kurzu Standard 80 cm
Do mopowania na sucho dużych powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-093.0.
Do mopowania na sucho dużych powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-093.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|80
|Materiał
|Bawełna/PAN
|Rodzaj produkcji
|Tkany tył z tuftowanymi pętelkami
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 40
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|40
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 100
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|800 x 130
|Wymiary, opakowanie (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho