Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm

Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm, z kieszeniami i guzikami, mocowanie bawełniane.

Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm do mopowania na mokro dużych powierzchni. Idealnie nadaje się do dużych obiektów, takich jak siłownie, lotniska i hale sportowe.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 100
Materiał Bawełna 100%
Tkaniny Bez mikrofibry
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Ilość (Para) 1
Waga produktu (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 1000 x 130
Wymiary, opakowanie (mm) 1000 x 130 x 20
Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho