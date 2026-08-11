Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm
Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm, z kieszeniami i guzikami, mocowanie bawełniane.
Bawełniany mop do kurzu Classic 100 cm do mopowania na mokro dużych powierzchni. Idealnie nadaje się do dużych obiektów, takich jak siłownie, lotniska i hale sportowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|100
|Materiał
|Bawełna 100%
|Tkaniny
|Bez mikrofibry
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Ilość (Para)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|1000 x 130
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1000 x 130 x 20
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho