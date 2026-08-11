Bawełniany mop do kurzu Classic 60 cm

100% bawełna. Do mopowania na sucho średnich powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.

100% bawełna. Do mopowania na sucho średnich powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 60
Materiał Bawełna 100%
Tkaniny Bez mikrofibry
Rodzaj produkcji Tkany tył z tuftowanymi pętelkami
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 150
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 130

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Bawełniany mop do kurzu Classic 60 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho