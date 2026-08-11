Bawełniany mop do kurzu Classic 80 cm
100% bawełna. Do mopowania na sucho dużych powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-093.0.
100% bawełna. Do mopowania na sucho dużych powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-093.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|80
|Materiał
|Bawełna 100%
|Tkaniny
|Bez mikrofibry
|Rodzaj produkcji
|Tkany tył z tuftowanymi pętelkami
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 150
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho