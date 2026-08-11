Dane techniczne

Program CLASSIC Do tkanin Trwałe tkaniny Szerokość robocza (cm) 80 Materiał Bawełna 100% Tkaniny Bez mikrofibry Rodzaj produkcji Tkany tył z tuftowanymi pętelkami Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60 Zalecenie dotyczące prania (°C) 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 150 Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia Ilość (szt.) 1 Waga produktu (kg) 0,3 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 800 x 130

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.