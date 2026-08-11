Włókninowa ściereczka do kurzu Standard impregnowana olejem, żółta, 28 x 62 cm (8 x 100 szt.)

Ściereczki wiskozowe impregnowane nietoksycznym olejem mineralnym, opakowane.

System do wycierania kurzu za pomocą gaz lub ściereczek antystatycznych. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Jednorazowe tekstylia
Szerokość robocza (cm) 62
Materiał Wiskoza 100%
Ilość (szt.) 800
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 280 x 620
Wymiary, opakowanie (mm) 280 x 620 x 0,1
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
  • Posadzka – czyszczenie na sucho