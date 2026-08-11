Włókninowa ściereczka do kurzu Standard impregnowana olejem, żółta, 28 x 62 cm (8 x 100 szt.)
Ściereczki wiskozowe impregnowane nietoksycznym olejem mineralnym, opakowane.
System do wycierania kurzu za pomocą gaz lub ściereczek antystatycznych. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Jednorazowe tekstylia
|Szerokość robocza (cm)
|62
|Materiał
|Wiskoza 100%
|Ilość (szt.)
|800
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|280 x 620
|Wymiary, opakowanie (mm)
|280 x 620 x 0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho
- Posadzka – czyszczenie na sucho