Włókninowa ściereczka do kurzu Standard z klejem, 60 x 20 cm (8 x 50 szt.)
Jednorazowa ściereczka z klejem do ścierania kurzu dla systemu Lamello
System do wycierania kurzu za pomocą gaz lub ściereczek antystatycznych. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Jednorazowe tekstylia
|Szerokość robocza (cm)
|20
|Materiał
|Wiskoza 100% / Elastomer, samoprzylepny
|Rodzaj produkcji
|Włóknina z apreturą
|Ściereczka/mop
|Impregnowana klejem
|Ilość (szt.)
|400
|Waga produktu (kg)
|2,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 200
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 200 x 200
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho
- Posadzka – czyszczenie na sucho