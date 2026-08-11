Włókninowa ściereczka do kurzu Standard z klejem, 60 x 20 cm (8 x 50 szt.)

Jednorazowa ściereczka z klejem do ścierania kurzu dla systemu Lamello

System do wycierania kurzu za pomocą gaz lub ściereczek antystatycznych. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Jednorazowe tekstylia
Szerokość robocza (cm) 20
Materiał Wiskoza 100% / Elastomer, samoprzylepny
Rodzaj produkcji Włóknina z apreturą
Ściereczka/mop Impregnowana klejem
Ilość (szt.) 400
Waga produktu (kg) 2,8
Waga z opakowaniem (kg) 3,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 200
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 200 x 200
Włókninowa ściereczka do kurzu Standard z klejem, 60 x 20 cm (8 x 50 szt.)

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
  • Posadzka – czyszczenie na sucho