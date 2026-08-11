Chwytak do śmieci 100 cm
Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.
Chwytak do śmieci o długości 100 cm doskonale sprawdzi się do zbierania dużych zanieczyszczeń, bez konieczności schylania się. Ergonomiczny design chwytaka zwiększa również bezpieczeństwo pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Długość (mm)
|1000
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1040 x 160 x 270
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho
- Zamiatanie