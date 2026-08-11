Chwytak do śmieci 100 cm

Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.

Chwytak do śmieci o długości 100 cm doskonale sprawdzi się do zbierania dużych zanieczyszczeń, bez konieczności schylania się. Ergonomiczny design chwytaka zwiększa również bezpieczeństwo pracy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Długość (mm) 1000
Wymiary, opakowanie (mm) 1040 x 160 x 270
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
  • Zamiatanie