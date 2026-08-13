Gumowa ściągaczka Standard 32 x 97 cm
Gumowa ściągaczka Standard 32 x 97 cm z aluminiowym uchwytem.
System z szufelką i ściągaczką do posadzek do zbierania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zarówno stałych, jak i płynnych. Idealny do wszystkich miejsc, w których używane są płyny, takich jak bary, restauracje, stołówki i szpitale.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|szaro-zielony
|Materiał
|Aluminium / PP / guma
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|320 x 970
|Wymiary, opakowanie (mm)
|320 x 135 x 970
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Zamiatanie