Gumowa ściągaczka Standard 32 x 97 cm

Gumowa ściągaczka Standard 32 x 97 cm z aluminiowym uchwytem.

System z szufelką i ściągaczką do posadzek do zbierania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zarówno stałych, jak i płynnych. Idealny do wszystkich miejsc, w których używane są płyny, takich jak bary, restauracje, stołówki i szpitale.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor szaro-zielony
Materiał Aluminium / PP / guma
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 320 x 970
Wymiary, opakowanie (mm) 320 x 135 x 970
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Zamiatanie