System zamiatania i zbierania, gumowa krawędź jest idealna do zamiatania dużych i mokrych zanieczyszczeń. Szufelka z gumową listwą i ergonomicznym uchwytem dostosowuje się do powierzchni, zapewniając optymalne usuwanie zanieczyszczeń. W ofercie znajduje się dziesięć silnych worków na śmieci.