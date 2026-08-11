Gumowa szufelka z workami 32 x 97 cm

System zbierania śmieci, składający się z szufelki z ergonomicznym uchwytem i gumowego zgarniacza, jest idealny do usuwania grubych zanieczyszczeń i mokrych śmieci.

System zamiatania i zbierania, gumowa krawędź jest idealna do zamiatania dużych i mokrych zanieczyszczeń. Szufelka z gumową listwą i ergonomicznym uchwytem dostosowuje się do powierzchni, zapewniając optymalne usuwanie zanieczyszczeń. W ofercie znajduje się dziesięć silnych worków na śmieci.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor zielony
Materiał Tworzywo ABS / Aluminium / PP / guma
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 320 x 150 x 970
Wymiary, opakowanie (mm) 320 x 150 x 970
Gumowa szufelka z workami 32 x 97 cm
Zastosowania
  • Zamiatanie
Akcesoria