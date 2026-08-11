Gumowa szufelka z workami 32 x 97 cm
System zbierania śmieci, składający się z szufelki z ergonomicznym uchwytem i gumowego zgarniacza, jest idealny do usuwania grubych zanieczyszczeń i mokrych śmieci.
System zamiatania i zbierania, gumowa krawędź jest idealna do zamiatania dużych i mokrych zanieczyszczeń. Szufelka z gumową listwą i ergonomicznym uchwytem dostosowuje się do powierzchni, zapewniając optymalne usuwanie zanieczyszczeń. W ofercie znajduje się dziesięć silnych worków na śmieci.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|zielony
|Materiał
|Tworzywo ABS / Aluminium / PP / guma
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|320 x 150 x 970
|Wymiary, opakowanie (mm)
|320 x 150 x 970
Zastosowania
- Zamiatanie