Zestaw do zamiatania 15 l

Pojemnik przemysłowy z kółkami i ergonomicznym uchwytem do użytku na zewnątrz, pojemność 15 l.

System składa się z kosza ze zintegrowaną szufelką i kółkami. Idealny do ergonomicznego czyszczenia w każdym otoczeniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor niebiesko / żółta
Materiał PP / Stal
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1,7
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 240 x 880
Wymiary, opakowanie (mm) 350 x 240 x 880
Zestaw do zamiatania 15 l
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho