Zestaw do zamiatania 15 l
Pojemnik przemysłowy z kółkami i ergonomicznym uchwytem do użytku na zewnątrz, pojemność 15 l.
System składa się z kosza ze zintegrowaną szufelką i kółkami. Idealny do ergonomicznego czyszczenia w każdym otoczeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|niebiesko / żółta
|Materiał
|PP / Stal
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|1,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 240 x 880
|Wymiary, opakowanie (mm)
|350 x 240 x 880
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho