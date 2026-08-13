Miotła 28 x 94 cm to wydajne rozwiązanie do zamiatania 2 w 1: Z jednej strony dzięki specjalnej pozycji włosia niezawodnie usuwa zabrudzenia również w trudno dostępnych miejscach. Z drugiej strony jest wyposażona w ściągaczkę, którą można łatwo utrzymać w czystości i dostosować do każdego rodzaju wykładziny podłogowej. Dzięki bardzo niskiej wadze miotła 28 x 94 cm firmy Kärcher doskonale nadaje się również do zamiatania jedną ręką. W zestawie znajduje się pojemnik na większe zanieczyszczenia, który można przechylić o 90° i zablokować w tej pozycji.