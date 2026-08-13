Zestaw do zamiatania z miotłą 28 x 94 cm
Dzięki wyjątkowo niskiej wadze, miotła do zamiatania 28 x 94 cm firmy Kärcher jest idealna do zamiatania jedną ręką.
Miotła 28 x 94 cm to wydajne rozwiązanie do zamiatania 2 w 1: Z jednej strony dzięki specjalnej pozycji włosia niezawodnie usuwa zabrudzenia również w trudno dostępnych miejscach. Z drugiej strony jest wyposażona w ściągaczkę, którą można łatwo utrzymać w czystości i dostosować do każdego rodzaju wykładziny podłogowej. Dzięki bardzo niskiej wadze miotła 28 x 94 cm firmy Kärcher doskonale nadaje się również do zamiatania jedną ręką. W zestawie znajduje się pojemnik na większe zanieczyszczenia, który można przechylić o 90° i zablokować w tej pozycji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Kolor
|czarny
|Materiał
|PE / Aluminium
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 290 x 940
|Wymiary, opakowanie (mm)
|280 x 290 x 940
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho
- Zamiatanie