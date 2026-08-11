Drewniany trzonek do miotły PVC 140 cm D 25 mm

W połączeniu z miotłą 6.999-116.0.

Solidny, drewniany uchwyt o średnicy 25 mm doskonale leży w dłoni podczas zamiatania. Uchwyt do miotły o długości 140 cm może być użytkowany z drewnianą miotłą Kärcher o szerokości 60 cm i włosiem z PVC.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1400
Średnica uchwytu (mm) 25
Materiał Drewno
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Długość (mm) 1400
Drewniany trzonek do miotły PVC 140 cm D 25 mm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Zamiatanie