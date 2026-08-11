Drewniany trzonek do miotły PVC 140 cm D 25 mm
W połączeniu z miotłą 6.999-116.0.
Solidny, drewniany uchwyt o średnicy 25 mm doskonale leży w dłoni podczas zamiatania. Uchwyt do miotły o długości 140 cm może być użytkowany z drewnianą miotłą Kärcher o szerokości 60 cm i włosiem z PVC.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1400
|Średnica uchwytu (mm)
|25
|Materiał
|Drewno
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Długość (mm)
|1400
Zastosowania
- Zamiatanie