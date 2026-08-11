Miotła Classic PVC 60 cm

W połączeniu z drewnianą kijem 6.999-117.0.

Drewniana miotła o szerokości 60 cm z wytrzymałym i twardym włosiem z PVC, idealna do usuwania zanieczyszczeń w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gwint umożliwia przymocowanie odpowiedniego drewnianego uchwytu Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Program CLASSIC
Szerokość robocza (cm) 60
Materiał PVC / Drewno / Stal ocynkowana
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 1
Długość (mm) 600
Miotła Classic PVC 60 cm
Zastosowania
  • Zamiatanie
Akcesoria