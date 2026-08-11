Miotła Classic PVC 60 cm
W połączeniu z drewnianą kijem 6.999-117.0.
Drewniana miotła o szerokości 60 cm z wytrzymałym i twardym włosiem z PVC, idealna do usuwania zanieczyszczeń w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gwint umożliwia przymocowanie odpowiedniego drewnianego uchwytu Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Program
|CLASSIC
|Szerokość robocza (cm)
|60
|Materiał
|PVC / Drewno / Stal ocynkowana
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|1
|Długość (mm)
|600
Zastosowania
- Zamiatanie