Miotła PVC 80 cm
Wytrzymała miotła przemysłowa do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Z drewnianą podstawą, twardym włosiem z PCV i metalowym trzonkiem. Odpowiednia do wszystkich powierzchni i rodzajów zabrudzeń.
Solidna, trwała i idealna do częstego czyszczenia na zewnątrz pomieszczeń: wysokiej jakości miotła przemysłowa z drewnianą podstawą, odpornym na zużycie włosiem PCV i metalowym trzonkiem idealnie nadaje się do skutecznego usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z różnego typu powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Program
|CLASSIC
|Szerokość robocza (cm)
|80
|Materiał
|PVC / Drewno / Stal ocynkowana
|Ilość (szt.)
|1
Zastosowania
- Zamiatanie