Miotła PVC 80 cm

Wytrzymała miotła przemysłowa do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Z drewnianą podstawą, twardym włosiem z PCV i metalowym trzonkiem. Odpowiednia do wszystkich powierzchni i rodzajów zabrudzeń. 

Solidna, trwała i idealna do częstego czyszczenia na zewnątrz pomieszczeń: wysokiej jakości miotła przemysłowa z drewnianą podstawą, odpornym na zużycie włosiem PCV i metalowym trzonkiem idealnie nadaje się do skutecznego usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z różnego typu powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Program CLASSIC
Szerokość robocza (cm) 80
Materiał PVC / Drewno / Stal ocynkowana
Ilość (szt.) 1
Zastosowania
  • Zamiatanie
Akcesoria