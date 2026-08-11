Szczotka PVC Standard z ochroną przeciwwstrząsową 34 cm
Zmiotka do użytku wewnętrznego z polipropylenową główką z ochraniaczami oraz miękkim włosiem PCW.
Zmiotka do użytku we wnętrzach. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Szerokość robocza (cm)
|34
|Materiał
|PP / PVC
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Długość (mm)
|340
|Wymiary, opakowanie (mm)
|340 x 80 x 110
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho
- Zamiatanie