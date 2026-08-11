Szczotka PVC Standard z ochroną przeciwwstrząsową 34 cm

Zmiotka do użytku wewnętrznego z polipropylenową główką z ochraniaczami oraz miękkim włosiem PCW.

Zmiotka do użytku we wnętrzach. Idealne do każdego rodzaju zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Szerokość robocza (cm) 34
Materiał PP / PVC
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Długość (mm) 340
Wymiary, opakowanie (mm) 340 x 80 x 110
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
  • Zamiatanie