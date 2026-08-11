Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, z oznakowaniem ekologicznym UE, 280 g

System mopa z gwintem z tworzywa sztucznego. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, gdzie wymagane jest częste wyżymanie mopa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał Bawełna 100%
Tkaniny Bawełna 100%
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 100
Wymiary, opakowanie (mm) 300 x 100 x 100
Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, z oznakowaniem ekologicznym UE, 280 g
Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, z oznakowaniem ekologicznym UE, 280 g
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro