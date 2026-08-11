Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, z oznakowaniem ekologicznym UE, 280 g
System mopa z gwintem z tworzywa sztucznego. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, gdzie wymagane jest częste wyżymanie mopa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Materiał
|Bawełna 100%
|Tkaniny
|Bawełna 100%
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|300 x 100
|Wymiary, opakowanie (mm)
|300 x 100 x 100
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro