Mop Classic z mikrofibry, Kentucky, niebieski, 250 g
System mopa, do użytku ze zdejmowanym uchwytem na mokry mop. Nadaje się do pras pionowych lub szczękowych. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, gdzie wymagane jest częste wyżymanie mopa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Dysza do tkanin
|Zacisk mopa
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|300 x 100
|Wymiary, opakowanie (mm)
|300 x 100 x 100
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro