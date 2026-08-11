Mop Classic z mikrofibry, Kentucky, niebieski, 250 g

System mopa, do użytku ze zdejmowanym uchwytem na mokry mop. Nadaje się do pras pionowych lub szczękowych. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, gdzie wymagane jest częste wyżymanie mopa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Dysza do tkanin Zacisk mopa
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 100
Wymiary, opakowanie (mm) 300 x 100 x 100
Mop Classic z mikrofibry, Kentucky, niebieski, 250 g
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro