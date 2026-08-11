Mop Classic z mikrofibry, Kentucky z gwintem, niebieski, 200 g

Mop z mikrofibry z uniwersalną nicią do pracy na mokro.

System mopa z gwintem z tworzywa sztucznego. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, gdzie wymagane jest częste wyżymanie mopa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 100
Wymiary, opakowanie (mm) 300 x 100 x 100
Mop Classic z mikrofibry, Kentucky z gwintem, niebieski, 200 g
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro