Mop z mikrofibry do pracy na mokro, czerwony

System mopa z zaciskiem do stosowania z wyżymarką płaską lub szczękową. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, które wymagają wielokrotnego płukania włókien.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Dysza do tkanin Zacisk mopa
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 100
Wymiary, opakowanie (mm) 300 x 100 x 100
Mop z mikrofibry do pracy na mokro, czerwony
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro