Mop z mikrofibry do pracy na mokro, czerwony
System mopa z zaciskiem do stosowania z wyżymarką płaską lub szczękową. Idealny do czyszczenia resztek zanieczyszczeń, które wymagają wielokrotnego płukania włókien.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Dysza do tkanin
|Zacisk mopa
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|300 x 100
|Wymiary, opakowanie (mm)
|300 x 100 x 100
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro