Mop bawełniany Classic Tuft kieszeniowy 40 cm
Mop bawełniany, 40 cm, z zapięciem kieszeniowym, pętelkami i zewnętrznymi frędzlami. Nadaje się do użytkowania z wózkiem z dwoma wiadrami lub wózkiem z jednym wiadrem z prasą Kärcher.
Pasujący do wszystkich tradycyjnych składanych uchwytów z zapięciem kieszeniowym, mop z pętelkami i frędzlami zewnętrznymi, wykonany z wysokiej jakości bawełny, służy do optymalnego usuwania cieczy, idealny do intensywnego czyszczenia podłóg w miejscach mocno zabrudzonych, takich jak środowiska przemysłowe, oraz nierównych powierzchni. Wytrzymały i niezwykle trwały mop bawełniany zawiera też niewielką ilość poliestru, aby zwiększyć wytrzymałość włókna i zachować właściwy kształt; system tworzenia pętelek pozwala na umieszczenie włókna bezpośrednio na materiale nośnym. Oprócz tego, podwójne szwy w miejscach największego naprężenia zapewniają możliwie najlepszą trwałość – zarówno podczas samego czyszczenia, jak i mycia mopa. Podczas gdy pętelki na tkaninie na wewnętrznej powierzchni mopa skutecznie i dokładnie usuwają zabrudzenia, dwa rzędy z frędzlami zewnętrznymi także usuwają luźny gruby brud po bokach. Zalecamy użytkowanie mopa z wózkiem z dwoma wiadrami lub wózkiem z jednym wiadrem z prasą Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|70% bawełna / 30% PET
|Tkaniny
|Mieszanka bawełny
|Rodzaj produkcji
|Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro