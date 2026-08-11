Pasujący do wszystkich tradycyjnych składanych uchwytów z zapięciem kieszeniowym, mop z pętelkami i frędzlami zewnętrznymi, wykonany z wysokiej jakości bawełny, służy do optymalnego usuwania cieczy, idealny do intensywnego czyszczenia podłóg w miejscach mocno zabrudzonych, takich jak środowiska przemysłowe, oraz nierównych powierzchni. Wytrzymały i niezwykle trwały mop bawełniany zawiera też niewielką ilość poliestru, aby zwiększyć wytrzymałość włókna i zachować właściwy kształt; system tworzenia pętelek pozwala na umieszczenie włókna bezpośrednio na materiale nośnym. Oprócz tego, podwójne szwy w miejscach największego naprężenia zapewniają możliwie najlepszą trwałość – zarówno podczas samego czyszczenia, jak i mycia mopa. Podczas gdy pętelki na tkaninie na wewnętrznej powierzchni mopa skutecznie i dokładnie usuwają zabrudzenia, dwa rzędy z frędzlami zewnętrznymi także usuwają luźny gruby brud po bokach. Zalecamy użytkowanie mopa z wózkiem z dwoma wiadrami lub wózkiem z jednym wiadrem z prasą Kärcher.