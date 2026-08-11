Mop bawełniany Classic Tuft kieszeniowy 40 cm

Mop bawełniany, 40 cm, z zapięciem kieszeniowym, pętelkami i zewnętrznymi frędzlami. Nadaje się do użytkowania z wózkiem z dwoma wiadrami lub wózkiem z jednym wiadrem z prasą Kärcher.

Pasujący do wszystkich tradycyjnych składanych uchwytów z zapięciem kieszeniowym, mop z pętelkami i frędzlami zewnętrznymi, wykonany z wysokiej jakości bawełny, służy do optymalnego usuwania cieczy, idealny do intensywnego czyszczenia podłóg w miejscach mocno zabrudzonych, takich jak środowiska przemysłowe, oraz nierównych powierzchni. Wytrzymały i niezwykle trwały mop bawełniany zawiera też niewielką ilość poliestru, aby zwiększyć wytrzymałość włókna i zachować właściwy kształt; system tworzenia pętelek pozwala na umieszczenie włókna bezpośrednio na materiale nośnym. Oprócz tego, podwójne szwy w miejscach największego naprężenia zapewniają możliwie najlepszą trwałość – zarówno podczas samego czyszczenia, jak i mycia mopa. Podczas gdy pętelki na tkaninie na wewnętrznej powierzchni mopa skutecznie i dokładnie usuwają zabrudzenia, dwa rzędy z frędzlami zewnętrznymi także usuwają luźny gruby brud po bokach. Zalecamy użytkowanie mopa z wózkiem z dwoma wiadrami lub wózkiem z jednym wiadrem z prasą Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 70% bawełna / 30% PET
Tkaniny Mieszanka bawełny
Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop bawełniany Classic Tuft kieszeniowy 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro