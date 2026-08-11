Mop bawełniany Classic Tuft kieszeniowy 50 cm

Bawełniana nakładka w systemie wiązanych pętelek, z pętelkami wewnątrz / otwartymi frędzlami na zewnątrz, z poliestrową warstwą nośną.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do każdej powierzchni i do zanieczyszczeń w postaci cząstek dzięki wysokiej zdolności przędzy do zbierania zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 50
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 70% bawełna / 30% PET
Tkaniny Mieszanka bawełny
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 95
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 500 / 160
Wymiary, opakowanie (mm) 500 x 160 x 15
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro