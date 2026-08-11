Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do każdej powierzchni i rodzaju zanieczyszczeń dzięki połączeniu 3 włókien: bawełny o właściwościach chłonnych, mikrofibry o właściwościach zbierających brud i poliestru o właściwościach pochłaniających tłuste zanieczyszczenia i niskim współczynniku tarcia.