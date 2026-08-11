Mop bawełniany Standard Trio Tuft kieszeniowy 40 cm

Mop podłogowy z mikrofibry, bawełny i poliestru, tkany metodą tuftingu, z wewnętrznym zakończeniem pętelkowym i zewnętrznym zakończeniem ciętym, a także poliestrową podstawą z kieszeniami.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do każdej powierzchni i rodzaju zanieczyszczeń dzięki połączeniu 3 włókien: bawełny o właściwościach chłonnych, mikrofibry o właściwościach zbierających brud i poliestru o właściwościach pochłaniających tłuste zanieczyszczenia i niskim współczynniku tarcia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Tkaniny PET / bawełna / mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 95
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 10
Mop bawełniany Standard Trio Tuft kieszeniowy 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro