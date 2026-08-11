Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, zielony, kieszeniowy, 40 cm

Mop płaski z mikrofibry z zakończeniem pętelkowym z poliestrową podstawą.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do każdej powierzchni i do zanieczyszczeń w postaci cząstek dzięki wysokiej zdolności przędzy i mikrofibry do zbierania zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 100% PET
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 20
Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, zielony, kieszeniowy, 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro