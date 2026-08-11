Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, żółty, kieszeniowy, 40 cm
Mop płaski z mikrofibry z zakończeniem pętelkowym z poliestrową podstawą.
Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do każdej powierzchni i do zanieczyszczeń w postaci cząstek dzięki wysokiej zdolności przędzy i mikrofibry do zbierania zanieczyszczeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|100% PET
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 95
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro