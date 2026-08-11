Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, czerwony, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Pokrowiec na worek wykonany z mikrofibry, polipropylenu i poliestrowej warstwy spodniej do antypoślizgowych wykładzin podłogowych z klasyfikacją R10/11.

System mopów płaskich z kieszeniami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do czyszczenia antypoślizgowych lub porowatych wykładzin podłogowych oraz do usuwania uporczywych zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 20
Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, czerwony, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro