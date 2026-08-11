Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, czerwony, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Pokrowiec na worek wykonany z mikrofibry, polipropylenu i poliestrowej warstwy spodniej do antypoślizgowych wykładzin podłogowych z klasyfikacją R10/11.
System mopów płaskich z kieszeniami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do czyszczenia antypoślizgowych lub porowatych wykładzin podłogowych oraz do usuwania uporczywych zanieczyszczeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 20
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro