System mopów płaskich z kieszeniami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do czyszczenia antypoślizgowych lub porowatych wykładzin podłogowych oraz do usuwania uporczywych zanieczyszczeń.