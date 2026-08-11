Mop Premium z mikrofibry Twisted kieszeniowy, czerwony, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Mop płaski z mikrofibry o wysokiej chłonności z poliestrową bazą

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wielokrotnego mycia gładkich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 85% PET / 15% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 10
Mop Premium z mikrofibry Twisted kieszeniowy, czerwony, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro