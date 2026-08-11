Mop bawełniany Classic Flex 40 cm
Bawełniany mop płaski, wewnętrzna okrywa pętelkowa i zewnętrzna okrywa cięta, poliestrowa podstawa.
System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do każdej powierzchni i usuwania cząstek brudu dzięki wysokiej skuteczności przędzy w zbieraniu zabrudzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Uni System
|Materiał
|70% bawełna / 30% PET
|Tkaniny
|Mieszanka bawełny
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 20
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro