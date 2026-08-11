Mop bawełniany Classic Flex 40 cm

Bawełniany mop płaski, wewnętrzna okrywa pętelkowa i zewnętrzna okrywa cięta, poliestrowa podstawa.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do każdej powierzchni i usuwania cząstek brudu dzięki wysokiej skuteczności przędzy w zbieraniu zabrudzeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Uni System
Materiał 70% bawełna / 30% PET
Tkaniny Mieszanka bawełny
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 20
Mop bawełniany Classic Flex 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro