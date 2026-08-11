Mop Premium z mikrofibry, Safe Flex, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Mop płaski z mikrofibry i polipropylenu z poliestrową podstawą do powierzchni antypoślizgowych R10/11.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do mycia powierzchni antypoślizgowych lub porowatych, odpowiedni do usuwania uporczywych zabrudzeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Stopień zanieczyszczenia Wysoki
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Uni System
Materiał 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 10
Mop Premium z mikrofibry, Safe Flex, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro