Mop Premium z mikrofibry, Safe Flex, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Mop płaski z mikrofibry i polipropylenu z poliestrową podstawą do powierzchni antypoślizgowych R10/11.
System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do mycia powierzchni antypoślizgowych lub porowatych, odpowiedni do usuwania uporczywych zabrudzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde
|Stopień zanieczyszczenia
|Wysoki
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Uni System
|Materiał
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro