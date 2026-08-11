Mop Premium z mikrofibry, Twisted Flex, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Mop płaski z mikrofibry o wysokiej chłonności z poliestrową podstawą.
System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do wielokrotnego mycia gładkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Uni System
|Materiał
|85% PET / 15% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro