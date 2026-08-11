Mop Standard Trio Scrub Flex 40 cm

Mop płaski z mikrofibry, poliestru i bawełny, okrywa pętelkowa, podstawa poliestrowa.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do każdej powierzchni i rodzaju zabrudzeń dzięki połączeniu 3 rodzajów włókien: bawełny o właściwościach chłonnych, mikrofibry o właściwościach zbierających brud i poliestru o właściwościach pochłaniających tłuste zabrudzenia i niskim współczynniku tarcia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Uni System
Tkaniny PET / bawełna / mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 15
Mop Standard Trio Scrub Flex 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro