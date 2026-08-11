System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do każdej powierzchni i rodzaju zabrudzeń dzięki połączeniu 3 rodzajów włókien: bawełny o właściwościach chłonnych, mikrofibry o właściwościach zbierających brud i poliestru o właściwościach pochłaniających tłuste zabrudzenia i niskim współczynniku tarcia.