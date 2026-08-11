Mop Standard z mikrofibry, Flex, z przyciętym włosiem, 40 cm

Mop płaski z mikrofibry w kolorze białym z niebieskimi paskami, intensywne działanie, poliester.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do gładkich lub porowatych podłóg wewnętrznych, z tłustymi zabrudzeniami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Uni System
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 150
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 150 x 15
Mop Standard z mikrofibry, Flex, z przyciętym włosiem, 40 cm

Wideo

Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro