Mop Standard z mikrofibry, Flex, z przyciętym włosiem, 40 cm
Mop płaski z mikrofibry w kolorze białym z niebieskimi paskami, intensywne działanie, poliester.
System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do gładkich lub porowatych podłóg wewnętrznych, z tłustymi zabrudzeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Uni System
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 150
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 150 x 15
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro