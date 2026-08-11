Mop Premium z mikrofibry, niebieski, z mocowaniem na rzep i oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Mop płaski z mikrofibry, wysoce chłonny, z taśmą mocującą.

Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wielokrotnego mycia gładkich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał 85% PET / 15% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 120
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 120 x 15
Mop Premium z mikrofibry, niebieski, z mocowaniem na rzep i oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro