Mop Premium z mikrofibry, niebieski, z mocowaniem na rzep i oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Mop płaski z mikrofibry i polipropylenu do powierzchni antypoślizgowych R10/11, z taśmą mocującą.

Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do mycia powierzchni antypoślizgowych lub porowatych, odpowiedni do usuwania dogłębnych zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Stopień zanieczyszczenia Wysoki
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 120
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 120 x 15
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro