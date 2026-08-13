Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem na rzep, 40 cm
Mop płaski z mikrofibry, ze wzmocnioną krawędzią. Do systemu z mocowaniem na taśmę
Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do gładkich lub porowatych posadzek wewnątrz budynków z umiarkowanymi zanieczyszczeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|440 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|440 x 140 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro