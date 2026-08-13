Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do gładkich lub porowatych posadzek wewnątrz budynków z umiarkowanymi zanieczyszczeniami.