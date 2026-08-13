Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem na rzep, 40 cm

Mop płaski z mikrofibry, ze wzmocnioną krawędzią. Do systemu z mocowaniem na taśmę

Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do gładkich lub porowatych posadzek wewnątrz budynków z umiarkowanymi zanieczyszczeniami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 440 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 440 x 140 x 10
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro