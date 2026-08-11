Mop bawełniany Classic Tuft Combo 50 cm

Wilgotna nakładka na mopa wykonana z bawełny w systemie wiązanych pętelek, z pętelkami wewnątrz / otwartymi frędzlami na zewnątrz, z poliestrową nakładką z kieszeniami i klapami.

System mopów płaskich z kieszeniami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych i cząstkowych ze względu na wysoki stopień zbierania zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 50
Dysza do tkanin Kieszenie / Klapy
Materiał 70% bawełna / 30% PET
Tkaniny Mieszanka bawełny
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 95
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 500 / 160
Wymiary, opakowanie (mm) 500 x 160 x 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro