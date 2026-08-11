System mopów płaskich z kieszeniami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych i cząstkowych ze względu na wysoki stopień zbierania zanieczyszczeń.