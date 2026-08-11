Mop bawełniany Classic Tuft Combo 50 cm
Wilgotna nakładka na mopa wykonana z bawełny w systemie wiązanych pętelek, z pętelkami wewnątrz / otwartymi frędzlami na zewnątrz, z poliestrową nakładką z kieszeniami i klapami.
System mopów płaskich z kieszeniami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych i cząstkowych ze względu na wysoki stopień zbierania zanieczyszczeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|50
|Dysza do tkanin
|Kieszenie / Klapy
|Materiał
|70% bawełna / 30% PET
|Tkaniny
|Mieszanka bawełny
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 95
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|500 / 160
|Wymiary, opakowanie (mm)
|500 x 160 x 15
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro