Mop Standard z mikrofibry, Combo, z przyciętym włosiem, 40 cm

Nakładka na mopa z kieszeniami i klapami wykonana z białej mikrofibry z niebieskimi paskami do posadzek strukturalnych. Kieszenie, klapy i nakładka są wykonane z poliestru.

System mopów płaskich z kieszeniami i klapami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich lub porowatych posadzek wewnątrz budynków z tłustymi zanieczyszczeniami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie / Klapy
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 150
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 150 x 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro