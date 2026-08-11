Mop Standard z mikrofibry, Combo, z przyciętym włosiem, 40 cm
Nakładka na mopa z kieszeniami i klapami wykonana z białej mikrofibry z niebieskimi paskami do posadzek strukturalnych. Kieszenie, klapy i nakładka są wykonane z poliestru.
System mopów płaskich z kieszeniami i klapami, odpowiedni do czyszczenia wstępnego: w wiadrze, przy użyciu systemu oczyszczania lub systemu mopów spryskujących ze zintegrowanym zbiornikiem. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich lub porowatych posadzek wewnątrz budynków z tłustymi zanieczyszczeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie / Klapy
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 150
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 150 x 15
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro